Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Şubat'ta zam şampiyonu fiyatı yüzde 55,10 artan taze fasulye zirvede yer aldı. İkinci sırada fiyatı yüzde 31,02 artan hacca gidiş ücreti yer alırken, fiyatı yüzde 30,09 artan dolmalık biber üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "karnabahar yüzde 26,45, sivri biber yüzde 15,93, mandalina yüzde 12,78, muz yüzde 10,45, süt yüzde 7,59, ilaçlar yüzde 7,10, kola yüzde 7,01, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 6,97, margarin yüzde 6,35, kahvaltılık tereyağı yüzde 5,35, maden suyu ve sodası yüzde 5,33, krem peynir yüzde 5,31, bulaşık bezleri yüzde 5,28, kuzu eti yüzde 5,05, elma yüzde 4,95, hazır çorbalar yüzde 4,65, yoğurt yüzde 4,35"

Fiyatı en fazla düşen ürün çocuk botu

Şubat'ta fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında çocuk botu yüzde 11,47 azalarak ilk sırada yer aldı. Erkek mont yüzde 11,14'lük düşüşle ikinci olurken, kadın kabanı yüzde 10,72'lik düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "çocuk kazağı yüzde 10,22, erkek botu yüzde 10,05, kadın hırkası yüzde 9,57, erkek sweatshirt yüzde 7,64, elbise yüzde 6,85, kırmızı lahana yüzde 6,80, kadın ceketi yüzde 6,72, domates yüzde 6,68, pırasa yüzde 6,33, etek yüzde 5,83, erkek ayakkabısı yüzde 5,29, salatalık yüzde 4,56, lpg dolum ücreti yüzde 4,47, patates yüzde 4,26, yumurta yüzde 3,97, kuru soğan yüzde 3,92 ve mercimek yüzde 3,45"