Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü çeyrekten itibaren tek hane olarak hedeflenen enflasyonda baz etkisinin de etkisiyle aşağı yönlü seyir olsa da şubat ayı enflasyonu beklentinin üzerinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat enflasyonu, aylık bazda yüzde 0,73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10,35’ten yüzde 10,26’ya geriledi. Piyasalar şubat enflasyonunun yüzde 0,5 civarında olacağını öngörüyordu. Yükselişte yine gıda fiyatlarının etkisi dikkat çekti. Sezon sonu indirimli satışlar sebebiyle giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat düşüşleri, rakama olumlu katkı sağladı.



ŞAMPİYON TAZE FASULYE

Şubat ayında en fazla zam gören ürünün taze fasulye olması, gıdada ‘turfanda’ olarak adlandırılan mevsim dışı ürünlerin enflasyona katkısına da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre şampiyon taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile umre turu ücreti, yüzde 30,09 ile de dolmalık biber izledi. Karnabahar yüzde 26,45 ve sivri biber de yüzde 15,93 zamlandı. Temizlik ürünleri, mevsimlik sebze ve meyveler de yine en fazla yükselen ürünler arasında yer aldı.

Fiyatı düşenler arasında zirve, yüzde 11,47 ucuzlayan çocuk botunda gerçekleşti. Erkek montu yüzde 11,14, kadın kabanı yüzde 10,72 ucuzladı. Ana harcama gruplarından sağlık zirvede yer alırken, aylık düşüşte tek ana grup giyim ve ayakkabı oldu. Ana sanayi mallarındaki fiyat artışları ise, üretim artışını destekleyen bir unsur olarak yorumlandı.

Küçük küçük ama düşüş sürecek

Enflasyonda tek hanenin mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar, bunun üçüncü çeyreğin ardından görülebileceği tahminini yapıyor. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, tek hanenin son çeyrekte kalıcı olabileceğini ifade etti. Ekmek fiyatlarında 2 ayda yüzde 5,2 artış olduğunu, dayanıklı tüketim malları, paket turlar ve ilaç fiyatlarındaki artışın, aylık enflasyon üzerinde baskıya sebep olan unsurlar olduğunu vurguladı.

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise şubat enflasyonunun beklentinin hafif üzerinde gerçekleştiğini, baz etkisile düşüşün ise yavaş ve sınırlı da olsa devam edeceğini ifade etti. İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu da gıda fiyatlarındaki güçlü artışın enflasyon üzerindeki etkisini vurguladı.