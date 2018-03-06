Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip KARAKAŞ

BAKÜ

Hikmet Eraslan, Doğubeyazıt doğumlu... Uzmanlık alanı ticaret. İnşaat, turizm, mağazacılık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. 2002’de yeni bir ihracat modeliyle yola çıkarak Dosso Dossi Fashion Show’u (DDFS) hayata geçirdi. Bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Dosso Dossi, Rönesans döneminde yaşamış ünlü İtalyan ressamın adı. Yılda iki defa Antalya’da düzenlenen; dünyaca ünlü modellerin de katıldığı moda organizasyonunda satıcılarla alıcılar buluşuyor. Artan ilgiyi küresel arenaya çıkmanın bir işareti olarak gören Hikmet Eraslan, ilk adımı Azerbaycan’da attı ve şovunu Bakü’ye taşıdı. 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona 4 ayrı kategoride (Kadın, erkek, çocuk giyim, ayakkabı) yüksek katma değerli üretim yapan 40 firma iştirak etti. 2018’i ‘ilklerin yılı’ ilan ettiklerini belirten Hikmet Eraslan “Antalya’da nitelikli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 4-5 bin alıcıyı buluşturduk. Yılda 100 milyon doların üzerinde bir ciroya ulaştık. Çeşitli sebeplerle (bölgede yaşanan çatışmalar ve Türk malına karşı ön yargılar vb.) Türkiye’ye gelmek istemeyen önemli sayıda bir alıcı grubu var. Bakü’den sonraki planımız Almatı ve Beyrut. Buralarda elde edilen başarı haricinde Rusya ve bölge ülkelerde kendi markamızla franchise metodu kullanarak ayakkabı mağazaları açacağız. Böylece ciromuzu 140 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bazı birlikler bizi kıskanıyor

Bakü ExpoCenter’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayırdıklarını aktaran Hikmet Eraslan, iş dünyasındaki çekişmelerden şikâyetçi: Azerbaycan’ın yanı sıra Rusya, Başta hazır giyim üreticileri olmak üzere hem firmalarımızın hem de ülkemizin prestijini yükseltiyoruz. Devletten 1 kuruş dahi almıyoruz. Yine de başarımızı kıskanma söz konusu. Mesela; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri (İTKİB)... Gerekli yakınlığı göstermedi.