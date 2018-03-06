Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya’nın Türkiye’den nar, patlıcan, kabak, biber ve marula ithalatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararının 100 milyon dolarlık ihracat anlamına geldiğini bildirdi. Rusya’nın, söz konusu ürünlerin daha lezzetlilerini bulamayacağını ifade eden Satıcı “Rusya’nın domateste miktar ve firma kısıtlaması devam ediyor. Bu da haksız rekabete sebep oluyor.” dedi. Bu arada 2018 yılının ilk 2 ayında (ocak-şubat) Rusya’ya Türkiye’den 184 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi. Rusya, bu rakamla Türkiye’den en çok yaş meyve, sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu. Türkiye’den son 2 ayda dünyanın dört bir yanına 677 milyon dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi.