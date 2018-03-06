Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, son yılların gözde sektörü otomotiv, büyük bir atılım daha yaptı ve 28 gün çeken şubat ayında 2,8 milyar dolarlık dış satıma imza attı. Aynı durum süs bitkileri ve mamulleri sektöründe de geçerli. Bu sektör Şubatta 15 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını yakaladı. Bu da dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Türk çiçeği tercih edildiğini gösterdi. Sadece otomotiv ve çiçek değil, birçok sektör rekorlara imza attı.

Makine ve aksamları sektörü 548 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 398 milyon dolar, savunma ve havacılık 150 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 145 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 118 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü ise 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 150’den fazla ülkeye ihracat yapan Türk ihracatçısı, Orta Doğu’da Katar, Güney Amerika’da Şili, Afrika’da Fildişi Sahili gibi dünyanın her bölgesinden ülkeye ürün sattı. Dünya ticaretinden 2017’de yüzde 0,9 pay alan Türkiye bu yıl oranı yukarılara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunu da katma değeri yüksek ürünlerle sağlayacaklarını ifade etti.