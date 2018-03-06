Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tutarın artırılması amacıyla Adana’nın Karataş bölgesinde Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. Burada bazı balık çeşitleri ve karides üretilerek başta Japonya olmak üzere Kore, Yeni Zelanda, İsviçre gibi hedef pazarlara ihraç edilecek. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, levrek, çipura ve karides üretimiyle 850 milyon dolarlık ihracatı 3’e katlayacaklarını söyledi.