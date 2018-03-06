Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bu yıl ihracata çok iyi başladığını, şubatta rekor kırıldığını belirten Narbay, “Türkiye ortalama 2 dolar kilogram fiyatıyla ihracat yapıyor. Şu anda hazır giyim ihracatının kilosu ise ortalama 17 dolar. Bunun 40 dolara çıkması mümkün. Bu çıkışı marka, moda ve tasarımla gerçekleştirebiliriz. Şu anda Avrupa’nın üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Çünkü hız, tasarım üretiyor, tehlikeli boya ve madde kullanmıyoruz. Payımız artacak.” diye konuştu.