Türkiye’nin bu yıl ihracata çok iyi başladığını, şubatta rekor kırıldığını belirten Narbay, “Türkiye ortalama 2 dolar kilogram fiyatıyla ihracat yapıyor. Şu anda hazır giyim ihracatının kilosu ise ortalama 17 dolar. Bunun 40 dolara çıkması mümkün. Bu çıkışı marka, moda ve tasarımla gerçekleştirebiliriz. Şu anda Avrupa’nın üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Çünkü hız, tasarım üretiyor, tehlikeli boya ve madde kullanmıyoruz. Payımız artacak.” diye konuştu.
Giyim ve ayakkabı için 100 milyar lira
06.03.2018 - 04:28 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay, giyim ve ayakkabıda organize perakende (markalı satışlar) cirosunun 2017’de 60 milyar lira olduğunu belirterek, “Gelenekseli de içine kattığımızda toplam pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya harcanan para 100 milyar lirayı buldu.” dedi.
Etiketler : giyim,alışveriş,
548360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/548360.aspx
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