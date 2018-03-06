Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel videosuyla kadınların iş hayatında cesaretlerini kıran ‘el alem ne der’ iç görüşünü gündeme taşıdı. Kadınların ‘el alem ne der’ korkusuyla iş yapmak istemediğini belirleyen TEB, cesaret kırıcı söylemlere dikkat çekerek kadınların iş dünyasına katılımını hedefliyor. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, kadınlara bilgiye erişim, yeni pazarlara erişim, kritik konularda danışmanlık ve finansa erişim konusunda destek olduklarını, bunu ‘kadın bankacılığı’ konseptinde birleştirdiklerini ifade etti.