Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

3. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki nüfusun 2 katına çıkması öngörülüyor. Yüzde 80’i tamamlanan projenin ilk etabı, 29 Ekim’de hizmete açılacak. İnşaatı bittiğinde 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak yeni havalimanının bulunduğu Çatalca, Göktürk ve Arnavutköy ekseninde ise sosyal hareketlilik yaşanıyor. Konut yapılaşmasının henüz başlamadığı bu bölgede gayrimenkul geliştiricileri markalı projeleri için fırsat kollarken; havalimanının açılmasıyla birlikte en az 150 bin kişi daha kentin kuzeyine taşınacak. Özellikle havalimanı çalışanlarının aileleri ile birlikte başlatacağı büyük göç dalgasının bölgede 50 bin konut ihtiyacı doğuracağına dikkat çekiliyor. Gazetemize konuşan Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, bölgedeki altyapı, ulaşım ve sağlık gibi hizmetlerin eksikliğine vurgu yaparak, “Havalimanına en yakın yerleşim yeri Arnavutköy. O da 15 kilometre ötede yani yakın değil. 150 bin kişiyi 50 bin konuttan aşağısı kurtarmaz. Sıkıntı var. Geç kalındı. 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi yaşadık. Bu nedenle dikkatler bölgeye verilemedi” dedi.



ULAŞIM ALTYAPISI ÇOK ÖNEMLİ

90 milyon yolcunun yanı sıra havalimanı personelinin de ihtiyaç duyacağı konut, hastane ve otel başta olmak üzere birçok yatırımın devreye alınmasının büyük önem taşıdığı belirten Çavuş, “Şimdi 3. Havalimanı açılacak ama Adana’dan bindin uçağa, İstanbul’da indin. ‘Metroya bineyim de gideyim’ desen yok. Otobüs tercih edecek olsan öyle bir imkân da bulunmuyor. Uçaklar inecek ama şu an ulaşım hazır değil. Metro, 2019’un sonuna ancak biter. Havalimanı çevresi de hareketlenmezse yolcular, şirketler ve sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşar” diye konuştu.



BÖLGE İMARA KAPALI

Bölgede imar planının henüz oturtulmadığını söyleyen Çavuş, şöyle devam etti: “Ruhsat alınabilmesi için imar olması lazım. Bütün gayrimenkul geliştiricilerinin arazisi hazır, belli. Göktürk, havalimanına en yakın bölgelerden biri. Ancak 150 bin kişilik bir göçü kaldırmaz. Kaldı ki konutta metrekare fiyatı 11 bin liraya dayandı. 100 metrekare ev 1,5 milyon lira. Kim alır?”

EN BÜYÜK ZARARI THY’YE OLUR

Erkut Çavuş, yeni havalimanı içerisinde sadece 450 yataklı bir otelin yer alacağını dile getirdi. Bölgeye en yakın lokasyonda bulunan otelin 20-30 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Çavuş “90 milyon yolcudan bahsediyoruz. Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 80’i transit yolcu. ‘Uçakta bir arıza çıktı veya sis meydana geldi’ diyelim. Yolcuyu otele yerleştirecek olsa THY, yakında konaklatacak yer yok. Bu durum THY’nin çok büyük zararına olacak” şeklinde konuştu.