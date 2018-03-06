Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, taşınmaz seçimlerinde kadınların, tapu tescilinde ise erkeklerin baskın olduğunu belirtti. Barınma amaçlı konut tercihlerinde seçimi kadınların yaptığına dikkati çeken Özelmacıklı “Ulaşım ve sosyal çevrenin yanı sıra, kadınların seçiminde yaşayacakları çevrede kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Erkekler için ise, konutun depreme dayanıklılığı ve otopark durumuna öncelikli” dedi. Özelmacıklı, aile şerhiyle malik olan eşin aile konutunun satışını ya da bağışını eşinin rızası olmadan yapamadığını vurgulayarak “Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekân olarak tanımlanıyor ve eşlerin oturdukları tek bir konut için geçerli kabul ediliyor” diye konuştu.