Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkoç, yazılı açıklamasında, TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda da değişiklik öngören tasarı kapsamında, ikinci el araç ticaretinde “haksız KDV uygulamasına” son verilecek olmasının sektörde memnuniyet oluşturduğunu ifade etti. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ikinci el araç ticaretiyle uğraşan esnafın yaşadığı sıkıntının giderileceğini vurgulayan Erkoç, “Tasarı ile ikinci el araç satışında kâr yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son bulacak” değerlendirmesinde bulundu. Erkoç, düzenlemenin kayıt dışılığı azaltacağına işaret ederek, devletin vergi gelirinin artacağını kaydetti.