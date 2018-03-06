Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

ROTTERDAM

Endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten Ambalaj yatırımlarına devam ediyor. Şirket yurt dışındaki 3’üncü, toplamda 18’inci fabrikasını Hollanda’da açtı. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir; Sarten Packaging Netherlands B.V bünyesinde, Roosendaal’da kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın, Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti.



720 TIR TASARRUF!

Sarten Hollanda fabrikasının kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığını anlatan Sarıbekir, “Ham madde Türkiye’den gidiyor, Hollanda’da montaj yapılıyor. Bu fabrika, dünyanın önde gelen bir markası ve bizim de büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Avrupa’daki diğer müşterilerimize de buradan hizmet verebileceğiz. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile ambalaj yolluyorduk. Bu da lojistik masrafını artırıyordu. Biz de Hollanda’da fabrika kurmaya karar verdik. Şimdi sadece 80 tır ile yarı mamul yollayacağız ve bunu bitmiş ürüne çevireceğiz. Bu, rekabet avantajı sağlayacak. 2020 yılında bu fabrikamızda 30 milyon avro ciro hedefliyoruz” dedi.



BİR BAŞARI HİKÂYESİ

3 bin 300 çalışanı bulunan Sarten’in 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketi olduğunu, bugün ise Orta Doğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiğini belirten Sarıbekir, “Avrupa’da ilk 3, dünyada ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’te Mitsui ile ortaklık kurduk. 2014’te Turquality programına girdik. 2002’de ilk yurt dışı fabrikamızı Bulgaristan’da açtık. 2009’da Rusya’ya girdik, orada yaptığımız yeni yatırımlarla kapak da üretmeye başladık. 3 ülkede daha fabrika hedefimiz var. 2017’de 350 milyon doları aşan ciromuzun, bu yıl 400 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki 15 fabrikamızdan, 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 27’si dışarıya... Geçen yıl 85 milyon dolar olan ihracatımızı, bu yıl 100 milyon dolara taşıyacağız” diye konuştu.

‘Ambalaj’da ilk AR-GE merkezi

CEO Zeki Sarıbekir, “2005’te Silivri’de kurulan AR-GE birimimiz; maliyet düşürücü, verimlilik ve kalite artırıcı çok sayıda başarılı projeye imza attı. Burası 24 Mart 2017’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi ve 417’nci AR-GE Merkezi olarak faaliyetini sürdürüyor. Sektörde bir ilk” dedi.

Bütün alanlarda ürünlerimiz var

Ürün gamlarının yüzde 82’sinin metal ağırlıklı olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, “Konserve, sıvı yağ, et ve süt ürünleri, ketçap, mayonez, kozmetik, temizlik kutuları, ilaç ve kişisel bakım ürünleri, madeni yağ, boya ve zirai mücadele ürünleri için geliştirdiğimiz kutular ile hayatın her alanındayız” diye konuştu.