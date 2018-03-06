Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da turizm hareketliliği yaşanıyor. Havayolu ile şehre gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 70'lik bir artış gösterdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, şehre gelen turist rakamlarını paylaştı. Şubat ayı içerisinde Antalya'ya 20 bin 534 Rus turist gelirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 artış gösterdi.

Milliyetlere göre Almanya'nın ardından yüzde 18,73 ile ikinci sırada yer alan Ruslar, 2018 yılının ilk iki ayında gelen toplam turist sayısında, son 3 yılın rakamlarını geride bıraktı. 2015 yılının Ocak ve Şubat aylarında toplam 21 bin 481, 2016'da 4 bin 149, 2017'de ise 28 bin 177 Rus turist kente giriş yaparken, 2018 yılının ilk iki ayında bu rakam 41 bin 360 kişi oldu.

ALMAN TURİSTTE DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Milliyetlere göre yüzde 31,29 payla gelen turist sırasında zirvede yer alan Alman turistte artış sürüyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayında 25 bin 963 olan sayı bu yıl yüzde 32'lik bir artış gerçekleştirerek 34 bin 302 oldu. Ocak ve şubat ayları toplamına bakıldığında ise 2017 yılının iki ayında toplam gelen Alman turist sayısı 46 bin 664 olurken, bu yılın ilk iki ayında bu rakam 58 bin 197 oldu. 2017 yılına oranla her ne kadar artış olduğu gözükse de bu rakam, 2015 ve 2016 yılı rakamlarının altında kaldı.