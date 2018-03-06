Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell görsel dünyasını, dijitalleşmeyle birlikte değişen ve farklılaşan hayata uygun olarak baştan sona yeniledi. Bir günde yer alan 1.440 dakikaya daha fazla değer katmak için müşterilerinin hayatını dijital servisleriyle zenginleştiren Turkcell, yeni görsel dünyasını da buna uygun hale getirdi. Yeni görsel dünyada Turkcell, müşterileriyle kurduğu yakın ve samimi bağı daha da güçlendiriyor.

Turkcell'in yeni görsel dünyasının en önemli farklarından biri de görsellerde artık ağırlıklı olarak, dünyadaki en büyük ikonik markalarda olduğu gibi, sadece amblem kullanımı yapılacak olması. Bu kararın verilmesindeki en önemli etken yapılan tüketici araştırmaları oldu. Araştırmalara katılanların yüzde 99’u Turkcell logosundaki amblemi görür görmez Turkcell'e ait olduğunu yardımsız olarak anladı. Bununla birlikte Turkcell logosundaki amblem de yeni görsel dünyaya uygun olarak yenilendi. Keskin çizgileri yuvarlaklaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell olarak günün 1.440 dakikasının her anında dijital servisle müşterin yanında olmak gibi bir hedeflerinin olduğunu kaydetti.

4,5G ile birlikte dünyanın en güçlü altyapılarından birini Türkiye'de kurduklarını ve müşterilerin kullanımına sunduklarını ifade eden Bütün, sundukları dijital servislerin bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını bildirdi.

Bütün, geldikleri noktada değişim ve gelişimle birlikte kendilerini dijital operatör olarak tanımladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dijitalleşme aslında hayatımızın her anını değiştiriyor. Müşterilerimizin hızla değişen ve dijitalleşen hayatı bizi dijital operatör olma yolunda fazlasıyla teşvik etti. Eskiden ‘hayata bağlanma’ dediğimizde aklımıza sadece telefon etmek gelirdi. Şimdi ise karşımızda ‘hayata bağlanma’yı cep telefonu ve tabletinden herhangi bir yerden müzik dinlemek, video izlemek, dergi ve gazetelerini okumak veya sosyalleşmek olarak gören bir müşteri kitlesi bulunuyor.

Aslında hayata bağlanma tanımı çeşitlenerek zenginleşti. Değişmeyen tek şey bağlanmaya olan ihtiyaç. Ancak bağlanmayı da yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bu yenilenen ve değişen tanımda müşterilerimiz hemen, şimdi ve kesintisiz bağlanmak istiyor. Biz de bu beklentiden yola çıkarak, zamanın ruhuna uygun olarak görsel dünyamızı yeniledik. Ayrıca, Türkiye’nin en çok tanınan ve bilinen amblemlerinden biri olan Turkcell amblemine ufak bir dokunuş yaptık. Yeni görsel dünyanın müşterilerimizle aramızda uzun yıllardır var olan sıcak ve yakın iletişimi aynı şekilde sürdüreceğine ve daha da güçlü hale getireceğine inanıyoruz."