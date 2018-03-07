Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

İstanbul’daki terör saldırıları, Rusya ile yaşanan kriz ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden en çok etkileyen kurumların başında şüphesiz Türk Hava Yolları (THY) geliyor. Üstelik en çok büyüdüğü, rekabete en çok ısındığı ve dünyanın çot yakından takip ettiği yeni havalimanının gündeme olduğu bir dönemde. 2016 yılını, yaşanan tüm bu olumsuzluklarla zararda kapatan Türk Hava Yolları 2017 yılına ‘Take off’ yani pistten yeniden havalanma yılı olarak ilan etmişti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz yılın ilk aylarında sohbet toplantısında yeniden yapılanma, tasarruf, hizmet kalitesi ve yeni havalimanının motivasyonu ile 2017’de şahlanacaklarını söylemişti. Aradan geçen bir senenin sonunda dün yeniden değerlendirme sohbeti için biraraya geldiğimiz Aycı, tüm sözlerin tutulmuş olması rahatlığı ile rekorların kırıldığı bir seneyi kapattıklarını açıkladı. 11 milyar dolar gelir, 1 milyar doları aşan esas faaliyet kârı ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. THY, yolcu doluluk oranlarında art arda rekorlar kırdı ve 2017 yılını yüzde 79,1 doluluk oranı ile kapattı. THY petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında artış göstermesine rağmen yüzde 27,5 faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjı ile yılı rekor karlılıkla tamamlamayı başardı. Aycı’dan aldığımız son bilgilere göre THY yabancı yolcular içinde en çok tercih eden 6. hava yolu şirketi oldu. 330 uçağı ile 220 ülkede toplam 310 noktaya uçan THY, 2018 yılında 7 yeni noktaya daha uçacak.

Check-in ve bavullar metrodan alınabilir

Ekim ayında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan yeni İstanbul havalimanının açılacağını hatırlatan İlker Aycı, THY’nin çok önemli bir imtihan vereceğini söyledi. Uçak, teknik birimler, yer hizmetleri, genel müdürlük binası, uçak bakım ve yakıt servisleri gibi pek çok alanda büyük bir göçün yaşanacağını belirten Aycı, yeni yatırımlarla birlikte taşınmanın 650 milyon dolar tutacağını belirterek “Açılışla birlikte taşınma gerçekleşecek. Planlar masada ve sürekli üzerinde çalışıyoruz. 12 saat hava koridoru ticari uçuşlara katılacak, bu arada uçaklar yeni havalimanına intikal edecek. Karadan da 600 tırlık bir taşınma operasyonu gerçekleşecek. Üç dört gün sürecek bu taşınmanın günlük operasyon maliyeti 25 milyon dolar civarında tutar. Amaç, en az problemle bu taşıma işlemini gerçekleştirerek yeni yuvamızda hizmet vermek. Bugün dünyada müthiş bir rekabet var. Londra, Frankfurt, Doha ve diğerleri kapasite büyütmek için planlar yapıyor. Bu rekabette biz de var olmak için buraya ihtiyacımız var” dedi. THY’nin taşınma sürecinin dışında bir de yolcuların alana ulaşma sürecinin de önemli bir sorun olduğunu dile getiren Aycı sözlerine şöyle devam etti: Belki 3-4 ay zorluk yaşanacak. Yolcular uçak kaçıracak, adapte olmakta zorlanacağız. Metro seferlerinin başlaması biraz zaman alacak.” dedi.

Aycı, yeni havalimanının yolcular için de farklı tecrübeler getirmesini beklediklerini belirterek “Mesela Check-in işlemi metrodan yapılabilir. Yolcular telaşa kapılmadan istasyonda biletleme işlemini yapsa, valizlerini teslim etse, rahat rahat havalimanında zaman geçirebilir. Elbette bunlar için çeşitli kurumlarla iş birliği gerekiyor” dedi.

Şerefiye almak hakkımız

THY Yönetim Kurulu Ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin taşınma sürecinde 650 milyon dolarlık maliyeti öz kaynaklardan değil, şerefiye yoluyla çözeceklerini söyledi. Aycı “Yeni havalimanı demek iş hacminin katlanması demek. Bu süreçte herkes kazanacak. Biz amiral gemisiyiz. 10 artı 5 yıllık bir yeni sözleşme sürecine giriyoruz. Bu süreçte bizimle çalışacak iş ortaklarımızın da bu operasyonu katkı vermesini bekleriz; bir çeşit şerefiye. Bu bizim hakkımız. Bazı rakamlarda Do&Co ile bu konuda uzun süren görüşmeler oldu ama anlaşamadık. Şimdi yavaş yavaş yeni Uzak Doğulu iş ortağımız SATS onun yerini alıyor. Bu süreci fazla uzatamayız” diye konuştu.

Yemek menüsü de kıyafet de yenileniyor

Yeni havalimanı ile birlikte THY’nin pek çok alanda yenileneceğinin işaretlerini veren İlker Aycı, menüden kıyafetlere kadar bir çok alanda değişiklikler planladıklarını söyledi. Aycı, modelin İtalyan tarzında olacağını, işçiliğin ise Türkiye’de gerçekleşeceğini söyledi. Menülerde yabancı yolculara dünya mutfaklarından örnekler sunacaklarını 3’lü bir seçenek üzerine durduklarını söyleyen İlker Aycı,internet ara yüzünde şikâyetleri gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kargoda birim değeri arttı

Kargo taşımacılığında da yüzde 25 artış sağlayan ve 1 milyon ton sınırını aşarak 1 milyar 317 milyon dolar gelir sağlayan THY, özellikle Afrika ve Asya pazarında büyüdü. 2018 yılında 3 adet Boeing 777 kargo uçağının filoya katılacağını belirten İlker Aycı, filonun 16 uçağa çıkacağını ve pazardan pay almaya devam edeceklerini belirtti. İlk defa Amerika’nın Miami şehrine kargo uçağı gittiğinin altını çizen Aycı, dünyanın yolcusu yanında kargosuna da talip olduklarını ve kargo değer biriminde ciddi bir artış sağladıklarını kaydetti.