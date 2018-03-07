Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30’u buluyor. GittiGidiyor ve Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de KOBİ’lerin e-Ticaret’e Yaklaşımları” araştırmasının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre henüz e-Ticarete dâhil olmayan KOBİ’ler, bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi değil. KOBİ’lerin yüzde 70’i, önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması, yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor. e-Ticaret hakkında bilgisi olmadığını ifade eden KOBİ’lerin yüzde 75’i ise, eğitim almak istediğini belirtiyor. Bilindiği gibi KOBİ’ler, e-Ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye’nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Bugün bir platform üzerinden e-Ticaret’e girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL civarında bulunuyor.