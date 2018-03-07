Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel rekabetten küresel pazara uzanan yolculukta KOBİ’lerin en önemli avantajı, hiç şüphesiz dijital dönüşüm... Günümüzde kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), büyük veri kullanımı ve analizi, nesnelerin interneti (IoT) gibi kavram ve uygulamalar, hep ‘bulut’ üzerine inşa edilmekte. Çünkü dünya ekonomisi ve rekabet, artık çok daha hızlı değişiyor. Bu hıza ayak uydurmanın en kolay ve uygun maliyetli yolu da ‘bulut bilişim’ platformları... ‘Bulut’un zaman ve mekân bağımsız şekilde erişilebilir olması, onun gerçek bir fiyat/performans teknolojisi olmasını da sağlıyor. Bilgi teknolojileri alanında çözüm üreten COMPAREX Turkey’in CEO’su Irmak Pakdemir, dönüşmek isteyen KOBİ’lerin öncelikle kendi iç yapılarını doğru şekilde analiz etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Her KOBİ için onun yapısına uygun bir rota belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Pakdemir; “Dijital dönüşümü doğru kavrayın, uzman bir iş ortağı seçin, uçtan uca otomasyona dikkat edin, mobil platformlara uyumu sağlayın, siber güvenlik için tedbir alın, eğitimi göz ardı etmeyin, veri analizine değer verin” tavsiyesinde bulundu.

Yol haritanız belli olsun

Üretime dayalı ekonominin gelişmesi için istihdamın yüzde 98’inden fazlasını oluşturan KOBİ’lerin planlı büyümesi, oldukça büyük önem arzediyor. 11. Kalkınma Planı tanıtım toplantısına katılan Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Zeynep Tura “Stratejik planlama çalışmaları ile, hedeflenen varış noktasına hangi yollardan gidileceğini şirketler daha net görebilecek. Oluşabilecek değişkenlere karşı ellerinde senaryoları hazır olacaktır. Böylece planlı teknolojik gelişim ile planlı üretim süreçleri ve yurt dışında yeni pazarlara, rekabetçi ortamlara açılım fırsatları oluşacaktır. Şirketlerimizin birkaç nesil sonrasına dayanan yapılar kurması hiç zor değil, önemli olan sürdürülebilirliği sağlayacak sistemi kurmaktır. Belirlenen stratejilere göre kurulan sistemler, zaman içerisinde teknolojik yenilenmeleri de bünyesine alarak gelişir ve büyüme hedeflerine ulaşır. Kamu desteğinin bu derece yüksek olduğu bir ülkede bizlere düşen, iyi planlamak ve yapılan plana uymak. Böylece 2023 hedeflerimize, kalkınmış bir ekonomi ile ulaşmış oluruz” dedi.