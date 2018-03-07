Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Mutfağım atölyem” diyen 41 yaşındaki Durhan, çevresindekilerin tepkilerine rağmen işine tutkuyla sarıldı ve bugün yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlıyor. Ankara sanayiinin kalbi OSTİM’de faaliyet gösteren Durhan “Azimli bir kadınım, yılmıyorum. Pes etme huyum yok. Babamdan dolayı sürekli sanayinin içerisindeydim. Annem, babama ‘Bu kızı neden sanayiye götürüyorsun, 17 yaşında’ diyordu. Arkadaşlarım top oynarken, babamla beraber atölyede çalışıyordum. Türkiye’de kauçuk işi yapan tek kadınım. Bir kadının daha hassas, temiz, zamanında iş vereceğini pek bilmiyorlar. Ancak biz istersek, işi alıyoruz. Teslim ettikten sonra da teşekkür ve övgüler geliyor” dedi.