Bakan Özlü, tüm destek programlarıyla Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini ve bu çerçevede teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ’lerin üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi.
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Bakan Özlü, tüm destek programlarıyla Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini ve bu çerçevede teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ’lerin üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi.
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