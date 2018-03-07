Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Özlü, tüm destek programlarıyla Türkiye’nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini ve bu çerçevede teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ’lerin üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi.