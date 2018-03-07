Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak’ta başlayan sürecin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat’ta yapmaya başladık. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz. Temennimiz sınav süreçlerinin titizlikle yürütülmesidir” dedi. Sarıeroğlu, kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.



4C’LİLERE MÜJDE

Bakanlık olarak toplumun büyük bölümünü kapsayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Sarıeroğlu “Kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği ve algı operasyonu gerçekleştirildi ama yaptığımız işi bunların hiçbiri gölgeleyemedi” diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, kamuda 4C statüsündeki çalışanların 4B statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini bildirerek, bu çalışmayı da kısa süre içerisinde ilan edeceklerini duyurdu.