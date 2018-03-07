Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Finansevim, tasarrufa dayalı faizsiz modelle özellikle orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapma imkânı sunan yeni bir dönemi başlattı. Konut sahibi olma vadesini 360 aya (30 yıl) çıkaran Finansevim, ayrıca sisteme giriş parası almadan bu modeli uygulayacağını açıkladı. Uygulamayla müşteriler, teslim tarihini ve taksit miktarını kendisi belirleyebilecek. Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya, Türkiye’de düşük gelir grubunun mevcut sistemlerle konut sahibi olmakta zorlandığı için bu modeli devreye aldıklarını söyledi. Bu modelde 12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-180-360 kişilik grupların yer aldığını belirten Özkaya, alıcıların kendilerine uygun olanını seçebileceklerini ifade etti.



EN GEÇ 100 AYDA EV TESLİM

Emre Özkaya “Vatandaş, 360 ay taksit öderken, sistemimizde en geç 100 ay içinde ev sahibi olabilecek. Buradaki amacımız vadeyi uzatıp, insanlara daha rahat bir ödeme kolaylığı sağlamak. Çünkü asıl sıkıntı vade aralığı ve taksit miktarı. İnsanlarımızın küçük taksitlerle ev sahibi olmalarının önünü açarak, bir yerde paraları kadar ödeme fırsatı sunmuş olduk. Böylelikle Türkiye’de konut sahibi olmadaki en büyük sıkıntılardan birini ortadan kaldırıp, emlak piyasasını da canlandıracağımıza inanıyoruz” dedi.



PEŞİNAT TUTARINA VADE

Özkaya, konut satış fiyatlarına ve faizsiz modeldeki ödeme tutarlarına ilişkin de örneklerle bilgi verdi. Anadolu’da daire fiyatının 130 bin TL, İstanbul ise 150 bin TL civarında olduğunu aktaran Özkaya, “30 yıllık kampanyada 300 bin TL’lik vadeye girenler ev sırası kendisine gelene kadar aylık 813 bin TL ödeme yapıyor. Eve çıktıktan sonra ise bin 400 TL ödeme yapacak” diye konuştu. Diğer sistemlerde yüzde 15 oranında peşinat alındığına değinen Özkaya, Finansevim’in ise bu rakamı 60 ay vadelendirdiğini kaydetti.

20 milyon avroluk yatırımla 20 şube

Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Serdar Kolo ise yıl sonunda 100 aileyi ev sahibi yapmayı planladıklarını söyledi. Sistemde sadece ev sahibi yapmadıklarını, eğitimden sağlığa, düğün paketinden makine parkını yenilemeye ve otomobil sahibi yapmaya kadar pek çok alanda imkân sunduklarının altını çizen Kolo “Örneğin aylık 50 TL birikimle ailelerin ileride çocuklarını özel okulda okutma fırsatı veriyoruz” dedi. Serdar Kolo, ilk etapta Merkez Anadolu şubesi, Gebze, Konya ve Yenibosna şubeleriyle faaliyete başladıklarını paylaştı. 20 milyon avroluk yatırımla bu yıl sonunda ağırlıkla İstanbul olmak üzere 20 şubeye ulaşacaklarını kaydeden Kolo, 2019 itibarıyla da bu rakamı 60’a çıkarma hedefleri olduğunu dile getirdi.