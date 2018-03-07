Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kurum arasındaki etkileşimin üst seviyeye çıkması ile bankanın gelecek stratejileri yeniden şekillendi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek. Toplantıda konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bu gelişmenin, aslında bir bankacılık anlayışı değişimine işaret ettiğini söyledi. Gür “Her bir müşterimizin iş ya da ticaret yolculuğunda birlikte büyümeye odaklanarak, basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız” dedi. Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham da Türkiye’de şu anda organik büyümeye odaklandıklarını ve gündemlerinde satın alma olmadığını söyledi. Türkiye’ye yaptıkları yatırımların gelecek dönemde daha da büyüyeceğine ve ekonomiye değer katacağına emin olduklarını vurgulayan Abraham “Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır” diye konuştu.