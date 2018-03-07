Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Protokol Yolu Esenboğa Havalimanı güzergâhında inşa edilen 5 bin 82 konutluk KuzeyKent projesinde satışlar, TOKİ Merkez Binası’ndaki konferans salonunda açık artırma yöntemiyle yapıldı. Konutlar için vatandaşlar 10 bin lira peşinat vererek açık artırmaya başvurdu. Projenin ilk 250 konutluk etabında 3+1 ve 4+1 daireler 235 bin lira ila 578 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu. Vatandaşlar yüzde 10’dan başlayan peşinatlar ve 120 aya varan vade seçeneklerine göre ödeme yapabilecek.