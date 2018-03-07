Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yüzde 40 rekor büyümeye imza atan firma ihracatını da yüzde 18 artışla 78 milyon dolara çıkardı. İhracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını da 50’ye çıkardıklarını belirten Demirdöküm Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel, “2018’de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırıp, ihracatta yüzde 25 büyüme ile 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz” dedi. 2017’de AR-GE başta olmak üzere fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplamda 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Avdel, şunları kaydetti: 15 milyon liralık ek yatırımla, AR-GE’ye son 5 yılda 63 milyon lira ayırdık. Kombi, termosifon ve su ısıtıcılarında toplamda 900 bine yakın üretim gerçekleştirdik. 2017’de, yüzde 40 büyüme elde ettik. Bu yıl hedefimiz yüzde 20’nin üzerinde büyümek.

Nisan ayı itibarıyla konvansiyonel kombiler yerine yoğuşmalı kombilerin zorunlu hâle geleceğini hatırlatan Avdel, Demirdöküm olarak yeni döneme hazır olduklarını bildirdi. Eski cihazların değiştirilmesi, kentsel dönüşüm ve doğalgaz dağıtım ağının genişlemesinin satışlara olumlu yansımasını beklediklerini dile getiren Avdel, “Demirdöküm için 2018 dönüşüm yılı olacak” diye konuştu.