Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İndeks Bilgisayar, Datagate Bilgisayar, Despec Bilgisayar, Neteks İletişim Ürünleri, Artım Bilişim ve Teklos Lojistik AŞ gibi firmaları bünyesinde barındıran Index Grup yüzde 25 büyüme ile net satışlarını 4 milyar 314 milyon TL’den 5 milyar 398 milyon TL’ye çıkardı. Grubun net kârı ise 156 milyon TL oldu. Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, hedefledikleri 2023 vizyonuna her yıl daha fazla yaklaştıklarını belirterek “Hâlihazırdaki işlerimizin yanı sıra portföyümüze grup şirketlerimizden Artım Bilişim’le birlikte bulut bilişim çözümleri, büyük veri çözümleri ve nesnelerin interneti gibi alanları ekliyoruz. Böylece katma değerli bu ürünlerimizi yurt dışında başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki kurumsal müşterilerimize ulaştırarak Orta Asya’daki tecrübelerimizi artıracağız. Index Grup olarak 2018 yılındaki satış hedefimizi 6 milyar 358 milyon TL olarak belirledik” diye konuştu.