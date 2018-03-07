Toplantının açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomik rekabetin gün geçtikçe daha zorlu bir hâle geldiğini, bu acımasız mücadele ortamında yenilikçiliğin ve girişimciliğin hayati önem taşıdığını bildirdi. Bahçıvan, bu anlayışın sonucu olarak 2015 itibarıyla İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosisteminin paydaşı hâline geldiklerini ifade ederek, aradan geçen üç yılda önemli mesafeler katettiklerini anlattı. Sanayicilere de büyük görevler düştüğünü dile getiren Bahçıvan, “Kıymetli sanayiciler, fabrikalarınızın kapılarını gençlere açın. Sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlara yol göstermek, onlara deneyimlerimizi aktarmak son derece değerli ve anlamlı bir çaba. Bu çabalar sayesinde, yarınlara hazırlanan gençlerimizin, biz sanayicilerin desteğiyle, ülkemizin gerçekten çok ihtiyaç duyduğu gerçek girişimcilere dönüşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Fabrikalarınızın kapısını gençlere açın
07.03.2018 - 05:13 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayiciler ile girişimcilerin bir araya geldiği “İSO KOZA-İTÜ Çekirdek Girişimleri ile İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı” Odakule’de gerçekleştirildi.
Etiketler : iso koza,
548597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/548597.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER