Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomik rekabetin gün geçtikçe daha zorlu bir hâle geldiğini, bu acımasız mücadele ortamında yenilikçiliğin ve girişimciliğin hayati önem taşıdığını bildirdi. Bahçıvan, bu anlayışın sonucu olarak 2015 itibarıyla İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosisteminin paydaşı hâline geldiklerini ifade ederek, aradan geçen üç yılda önemli mesafeler katettiklerini anlattı. Sanayicilere de büyük görevler düştüğünü dile getiren Bahçıvan, “Kıymetli sanayiciler, fabrikalarınızın kapılarını gençlere açın. Sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlara yol göstermek, onlara deneyimlerimizi aktarmak son derece değerli ve anlamlı bir çaba. Bu çabalar sayesinde, yarınlara hazırlanan gençlerimizin, biz sanayicilerin desteğiyle, ülkemizin gerçekten çok ihtiyaç duyduğu gerçek girişimcilere dönüşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.