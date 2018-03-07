Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerini üzecek açıklama Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)'ten gelmişti. Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine gelen fiyat indirimi tüketiciyi biraz olsun rahatlatmıştı. Ancak 24 Şubat Cumartesi itibariyle motorin fiyatlarında artış meydana geldi. Peki, yeni motorin zammı ne kadar oldu? İşte, 7 Mart Çarşamba motorin fiyatları...

"MOTORİNE ZAM GELECEK"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorin fiyatına 11 ila 13 kuruş arasında bir zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, PÜİS'in açıklamasında, “24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.

7 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Cumartesi günü itibariyle gelecek olan motorin zammının ardından;

Ankara’da 5,01 TL olan motorinin litre fiyatı 5,12 TL’ye

İstanbul’da 4,98 TL olan motorinin litre fiyatı 5,09 TL’ye,

İzmir’de 5.01 TL olan motorinin litre fiyatı 5,12 TL’ye yükselecek.

Son olarak geçtiğimiz ay motorin fiyatlarına 17 kuruşluk bir indirim gelmişti.