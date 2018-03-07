Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zam oranını bu yılın ilk yarısındaki enflasyon belirleyeceği için meraklı bekleyiş içerisinde. Henüz zam oranı belli olmasa da ipuçları bulunuyor. 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği belirtiliyor. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranının yükselebileceğini de ortaya koydu. TAKVİM, zam oranını merak eden emekliler için uzmanlara tahminlerini sordu. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahmin ortaya attı. Buna göre; zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olabilir. TAKVİM, bu tahminlere göre de emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Buna göre, halen 2 bin lira olan maaş, zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecek. 3 bin lira olan net maaş da artış yüzde 4 olursa 3 bin 120, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse 3 bin 135, yüzde 5 çıkarsa 3 bin 150 liraya ulaşacak.

MAAŞ AVANSI İSTİYORUZ

Emekliler, başvurusunu yapıp yaşlılık aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans uygulamasının kendilerini de kapsamasını istiyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Bu konuda bir çalışma yapıldığını duymuştuk. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu yönde bir adım bekliyoruz. Maaş avansı bizim nakit ihtiyaçlarımız için can simidi olur" diyor. Emekliler, avans tutarının maaşın 3 katı olmasını, maaştan da 36 ay taksitle kesilmesi beklentisi taşıyor. Uygulama hayata geçerse, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 166,66 lira taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor.