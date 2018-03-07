Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 162,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163 liradan, bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 91 liradan, 148,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,50 liradan, bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 68 liradan, 524 liradan alınan Yarım Ziynet 534 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satılıyor.