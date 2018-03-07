Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen hemen her ülke enflasyonu yaşadı ancak böylesi büyük oranda bir enflasyon daha önce görülmedi. Venezuela'da geçtiğimiz yıl yaşanan enflasyon giderek büyüyor, makasın ağzı daha da açılıyor.

15 YIL ÖNCE EV ALINAN PARA...



Gelinen noktada yaşanan "hiperenflasyon" için çok çarpıcı bir örnek veriliyor: Bugün bir tomar para ile kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.





ENFLASYONDA BEŞ HANELİ RAKAMLAR



Hızla yükselmeye devam eden enflasyona karşı verilen mücadele çaresiz kalıyor. Öyle ki şu an gelinen noktada bir yıl içerisinde binlerce puan artış gösteren enflasyon bu için yüzde 13 bin seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu rakam bugün gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyon seviyesinin tam bin katı fazlası...

Bu durum öylesine kontrol edilemeyecek bir noktaya girdi ki insanların geçmişte, çok eski değil 15 yıl kadar önce,başkentte tek odalı evler aldığı paralara 2018 yılı itibariyle yalnızca 1 fincan kahve alınabiliyor.





4 DOLARA 1 ÇUVAL PARA



Enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan paralar, tefeciler üzerinden idare ediliyor. Paraya ihtiyacı olan kişiler sosyal medya vasıtasıyla bulduğu "yasal" tefecilerden komisyon karşılığı para alırken 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor. Ancak üstte de belirtildiği gibi bu para yalnızca bir fincan kahveye yetiyor...





KRİZDEN KURTULMA ARAYIŞLARI



Venezuela bir gün bu kriz bataklığından çıkacak, ancak mevcut durumlar onlar için bu çileli dönemin uzunca bir süre devam edeceğini ön görüyor. Venezula krizden kurtulmanın yolunu kripto parada ararken, pula dönen paralarının değer kaybedişine karşı kripto paraları kullanmaya başladı.

Bitcoin'den tanıdığımız kripto paralar ülkenin kriz ortamından kurtuluşu için son umudu olurken, bu yola yatırım yapan Venezuela üç haftada iki kripto para piyasaya sürdü.