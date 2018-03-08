Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN

ÇOBANOĞLU

Başbakan Binali Yıldırım’ın 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye, ‘KOBİGEL programı ile 2 bin 49 işletmeye verilecek desteği 3 bin yapalım’ demesi üzerine çalışma başlatıldı. Bakan Özlü’nün konuyla ilgili talimat vermesinin ardından harekete geçen KOSGEB, çalışmalarını tamamladı. KOBİGEL programında yapılan değişikliğe ilişkin bir grup gazeteciye açıklama yapan Bakan Özlü “Daha öncesinde KOBİGEL programı kapsamında 2 bin 49 işletmenin projesi için 524 milyon destek bütçesi açıklamıştık. Sayın Başbakanımızın ‘Destekten faydalanacak işletme sayısını 3 bin yapalım’ talimatı üzerine rakamları revize ettik. Şimdi 3 bin işletmeye, getirecekleri projeleri için toplamda 741 milyon liralık destek vereceğiz.” müjdesini verdi.



PERSONELE DE DESTEK

Desteklenecek işletme sayısının 3 bine çıkması ile birlikte projeler kapsamında desteklenecek personel sayısı da 4 bin 877 ‘den 6 bin 983’e yükseldi. “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”nı başlattıklarının altını çizen Özlü, bu kapsamda KOSGEB’in, yüksek teknolojiye vereceği desteklerin de programın önemli bir aşaması olduğunu belirtti. 2023 hedefleri doğrultusunda “yüksek teknolojili ürünlere” odaklandıklarını kaydeden Özlü, “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında KOSGEB’in de yüksek teknolojiye destek vereceğinin altını çizdi. Millî ve yerli üretim konusunda KOBİ’leri teşvik ettiklerini kaydeden Özlü “Güçlü KOBİ, güçlü girişimci, güçlü Türkiye’ hedefiyle üretmek isteyen herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERİN PAYI YÜKSELECEK

Söz konusu destek programı Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılmasını amaçlıyor. Programla ayrıca KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi de hedefleniyor.

Türkiye’yi uçuracak OSB için, arsaya müdahale istediler

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, Türkiye’nin havacılık ve uzay konusundaki iddiasını büyütecek olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Sanayi Bölgesi (HAB) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi. Kazan ilçesi sınırlarında ve TAI’nin yanında 730 hektarlık alanda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin katılımlarıyla 7 yıl önce harekete geçirilen proje için, 1. kısım altyapı inşaatlarında ihale aşamasına gelindi. Bölgede 15 bin kişinin istihdamı, 5 milyar dolar da ciro beklentisi bulunduğunu belirten OSB yetkililerinin mektubunda, başlangıçta arsa fiyatı metrekare için 20 lirayken, aradan geçen 7 yılda 12 kat artarak 250 liraya ulaştığına dikkat çekildi. Yönetim kurulunun imzasını taşıyan mektupta “KOBİ’ler arsa bedellerini ödeyemiyor. Fabrikalarını inşa edip, imalat tezgahlarını kurup üretime başlayamadılar.” denildi. Mektupta ayrıca OSB’nin millî savaş uçağı, özgün helikopter, Atak helikopteri, ANKA, HÜRKUŞ’un yanı sıra Boeing ve Airbus için binlerce sipariş alan sektörün hızlanabilmesi için Erdoğandan destek talep edildi.