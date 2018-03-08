Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskontoların kaldırılmasıyla komisyon oranlarının ciddi şekilde aşağı çekileceğini söyleyen Yenice “Bu konuda yaklaşık 15 yıldır mücadele veriyoruz. Lokantacı esnafı, yüksek iskonto, komisyon oranı yüksekliği, ödemelerdeki gecikme ve amacının dışında kullanılmasından dolayı zor durumda kaldı. Bırakın bizim zararımızı devletimizin vergi kaybına neden olan bir ortam oluştu. Yabancı sermayenin elinde olan ve yıllık 2,5 milyar dolar işlem hacmi olan bu sektörün ülkemizin milli ve yerli bir duruşa endekslendiği bir ortamda bu açıdan da çok önemli sıkıntıları vardı. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin girişimiyle çalışma başlatıldı. İnşallah iskontoların kaldırılmasıyla komisyon oranları ciddi oranda aşağıya çekilecektir.” diye konuştu. Bu şirketlerin yurt dışında verdiği komisyon oranları yüzde 2,5-3,5 aralığındayken kendilerinin de talebinin bu yönde olduğunu söyleyen Yenice, “Yemek yüzde 8 vergi ile satılan bir emtia. Yüzde 18 ile satılan temizlik maddesi ve benzeri alışveriş için kullanıldığında ciddi vergi kaybına sebep oluyor.” dedi.