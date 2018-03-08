Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada DenizBank’ın kadın girişimcilere özel sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kadın girişimcilerin 80 bin liraya kadar krediden faydalanmak için ‘GIRISIMCI’ boşluk ‘TCKN’ yazıp 3280’e SMS göndererek hızlıca başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sisteme ulaştığında en geç 5 dakika içerisinde sonuç yine SMS’le bildiriliyor. Kadın Girişimci Tarifesi için başvuru ayrıca şubeler, çağrı merkezi ve internet bankacılığında da kabul ediliyor.