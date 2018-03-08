Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma ile Havaş, 2004 yılından beri tam kapsamlı yer hizmetleri sağladığı Ukrayna Havayolları’nın, İstanbul ve Ankara’ya gerçekleştirdiği tarifeli karşılıklı seferleri ile Antalya, Dalaman, Bodrum’a düzenlediği charter uçuşlarındaki yer hizmetleri operasyonlarını üstlenmeye devam edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, hizmet ağlarında bulunan hava yolu şirketlerinden Ukrayna Hava Yolları ile iş birliklerinin yaklaşık 14 yıldır devam ettiğini anımsatarak “Bu yıl sektörde 85’inci yılımız ve dünyanın en zor sektörlerinden birinde değerli bir insan kaynağı ve birikime sahibiz. Buna rağmen gelişimimizi durdurmadan sürekli ve büyük bir hızla değişen-dönüşen havacılık sektörünün dinamiklerine adapte olarak, teknoloji yatırımlarımız ve inovasyonla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Havaş geçen yıl, Ukrayna Hava Yolları’nın düzenlediği 2 bin 836 uçuşunda yer hizmetleri sundu.