Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ülkemizin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen ‘Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne İstanbul yeni havalimanı ev sahipliği yapacak. 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul kapsamında 12 ayrı kategoride toplam ödülü 2 milyon lira olan yarışmalar düzenlenecek. Türkiye’yi uzay çağına taşıyacak gençleri ortaya çıkarmaya odaklanan yarışmaya son başvuru tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin uzaya ve havacılığa ilgi duyan ilk medeniyetlerden biri olmasına rağmen hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Bayraktar, bu alanda yapılan çalışmaların çeşitli sebeplerle yarım bırakıldığına değindi.



MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Festival fikrinin gençlerin bu alanlara ilgisini yeniden arttırmak adına ortaya çıktığının altını çizen Bayraktar “Havacılık, uzay gibi alanlarda bir millî teknoloji hamlesini hayata geçirmek ve toplumsal dip dalga ortaya çıkarmak istiyoruz” dedi. Organize edilecek teknoloji etkinliğinin ülke tarihinin en kapsamlı yarışması olacağına vurgu yapan Selçuk Bayraktar “Büyük bir devrim olarak görülen otonom araç teknolojisinin başlaması ve 125 yıl önce otomotiv sanayinin doğuşu bu tür yarışmalar sayesinde ortaya çıktı” diye konuştu.



KIVILCIM TUTUŞTU

Bayraktar, gençlere güvendiklerini ve her türlü desteği vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Biz kendi çapımızda 15 sene önce Bayraktar insansız hava araçlarıyla bir örnek yaşadık. Bir anlamda bir kıvılcım çakmasıydı bu. Kıvılcım tutuştu. On binlerce saattir görev yapan İHA’lara dönüştü. Dünyadaki rakiplerinden en ileri seviyede bir teknoloji geliştirebileceğini ülkemiz gösterdi. Daha önce de havacılık dünyası doğarken Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkü’lar çok daha büyük işler başarmışlardı. Aslında bu mümkün. Gençlerimizin önündeki engeller kaldırıldığında dünya çapında çok büyük işler yapabileceğini biz görüyoruz.”

DÜNYADA 3 ÜLKEDE VAR

Toplantı bitiminde gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Selçuk Bayraktar, temel hedeflerinde, toplumun bütün kesimlerini içerecek şekilde yerli, millî ve özgün teknolojileri üreten, geliştiren bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, bunun için de teknoloji geliştirme ve üretme meselesini toplumsal seferberlik gibi ele almak gerektiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bayraktar, “Teknik Müdürlük görevini yürüttüğüm Baykar adına konuşacak olursam, şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz, 4,5 ton ağırlığında, 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını devreye alacağız. Dünyada sadece 3 ülke böyle bir İHA yapabiliyor. Onu geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında da inşallah insansız jet çalışmamızı kısa bir süre sonra başlamayı düşünüyoruz” dedi.