Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alternatif Bank’ın galasında konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla teşvik belgesinin 21 ya da 22 yatırımcıya verileceğini duyurdu. Belirlenen 7-8 sektörde, Türkiye’nin artık kendi global devlerini oluşturacağına vurgu yapan Bakan Zeybekci “En çok cari açık verdiğimiz alanlarda proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destek sağlıyoruz” dedi.



FAİZLER DÜŞECEK

Finans sektörüne, kaynakları üretime ve büyüme aktarmaları çağrısında da bulunan Zeybekci, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmektir, taş üstüne taş koymaktır. Her yıl 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulmamız ve yüzde 6’nın üzerinde büyümemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Zeybekci, kredi faizlerinin son dönemde gündemdeki tartışmalardan biri olduğuna değinerek “Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının ‘Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim’ diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.