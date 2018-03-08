Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasyonel değerlerinin üzerine çıkan gayrimenkul fiyatlarını ve yüksek komisyon ücreti talep eden emlakçıları devre dışı bırakan İSTİHALE, aylarca satılamayan gayrimenkullerin 1 günde satışını sağlayacak. Gayrimenkul sektörünün tecrübeli ismi İngiliz girişimci Tyla Angelis’in 2 milyon TL yatırımla kurduğu İSTİHALE, İngiltere ve Amerika’da yıllardır başarıyla konut satışlarının gerçekleşmesini sağlayan müzayedeyle mülk satış sistemini Türkiye’de uygulayacak. İSTİHALE, yabancı yatırımcının ilgisini de tekrar Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor.