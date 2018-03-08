Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toronto Borsası’nda işlem gören ve 2 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip Kanadalı Centerra Gold firması, Kayseri’nin Develi ilçesinde altın çıkarmak için 210 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Nisan ayından itibaren arama faaliyetlerine başlamayı planlayan şirket yer altındaki cevheri iki yıl içerisinde gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin madencilik açısından yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu belirten Centerra Gold Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Pearson ‘’Yeni projemizin imar ve inşaatı için sabırsızlanıyoruz. Türkiye, yeni maden tesisi kurmak için muhteşem bir ülke. Türkiye’nin her gün ilerleyen bir maden sektörü var. Türkiye’de işlerimizi genişletip büyütmek istiyoruz’’ dedi. Türkiye’deki araştırma ve keşif çalışmaları süresince devlet yetkilileri ve yerel halkla son derece sağlıklı ilişki kurma fırsatı bulduklarını anlatan John Pearson şunları kaydetti: Türkiye’nin madencilik ve keşiflere karşı derin bir bakış açısı olduğunu gördük. Firma olarak 2009-2010’da bir keşif alanına dahil olduk ve bu da Öksüt Projesi’ne ve maden yataklarının keşfine yol açtı. Bu sırada ülke ve ekonomisi hakkında öğrendiklerimiz bizi Türkiye’de Öksüt Projesi için 210 milyon dolarlık bir yatırım yapma konusunda karar alma noktasına getirdi. Türkiye yatırıma meyilli, perspektifi olan bir ülke. Halihazırda yürürlükte olan madencilik yasaları, firmalara kârlı bir iş imkanı sunuyor. Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı ve yeni maden yatakları bulmayı istiyoruz.’’

Centerra Gold’un, Türkiye’deki faaliyetleri için kurduğu Öksüt Madencilik A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Sezener de son 4 senedir yürütülen çalışmaların, alınan yatırım kararı ile meyvesini verdiğini söyledi. Sezener “210 milyon dolarlık yatırım için, uluslararası banka kredileri ve izin işlemleri tamamlandı. Nisan ayı içinde inşaata başlayıp, madene ulaşım yollarını tamamlamayı planlıyoruz. Bunun ardından 22 ay içinde ilk altını çıkarıp operasyona başlamayı öngörüyoruz. Tesisimiz insan ve çevreye duyarlı olacak. Dünyada üstün standartlarda en iyi teknoloji neyse o kullanılacak. Yabancı yatırımcıların, madenciliğimize getireceği yüksek standartların, madenciliğimize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de hâlen Kanada menşeli 17 firmanın, arama, üretme veya ortaklıklar şeklinde madencilik yatırımı mevcut. 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de maden arama ve çıkarma yatırımlarına giren Kanadalı firmalar, altın ve bakır üretiminde yoğunlaşmış durumda.