Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, çeyrek karkas için tanımlanan ve 31 Aralık 2017’de bitmesi öngörülen 20 bin tonluk sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 1 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulunun 7 Temmuz 2017 tarihli kararına göre, canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500 bin baş, küçükbaş hayvan için 475 bin baş olmak üzere toplam 975 bin baş ve büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin ton olarak tanımlanan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık’a kadar uygulamada bulunuyor.