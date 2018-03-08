Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre 2007’de yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı, 2016 yılında yüzde 32,4’e yükseldi. Artış yaşansa da bu oran yine de AB ortalaması olan yüzde 51,6’nın oldukça altında kaldı. Rapor ayrıca kadının daha az kazanmasına rağmen erkekle neredeyse eşit vergi yüküne sahip olmasının, kadın istihdamını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. 2002-2013 ortalamasında kadınlar erkeklerden yüzde 12 daha az ücret geliri elde ederken, aynı vergiyi ödedi. Rapor, Türkiye’de 1,3 milyon civarında kadının, çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamadığını da gösterdi. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağının öngörüldüğünü hatırlatan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu şunları söyledi: Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken; kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın olmadığı da görülüyor. Yapılması gereken; kadının çok yönlü güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için siyaset, iş ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesidir.

Kadınlar Suruç’tan Japonya’ya gelinlik, Sinop’tan Amerika’ya el işi sattı

Türk Telekom’un “ İnternetle Hayat Kolay’ projesi, Türkiye’nin en ücra köşesinde iş hayatında tutunmaya çalışan kadınları dijital dünya ile tanıştırdı. “İnternetle Hayat Kolay Projesi’ sayesinde pek çok kadın yurt dışının kapılarını araladı. Sinop’ta restoran sahibi 70 yaşındaki Semihe Şengül, aldığı internet eğitimleri sayesinde el emeği dantellerini, işlemelerini Amerika’ya ihraç ederken Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gelinlik ve kuaför salonu işletmesi bulunan Sıdıka Cengizer, internet üzerinden satışlarının yüzde 90 oranında artırmayı başardı. Öyleki Japonya’ya bile gelinlik satışı yapıyor. Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent Köyü Muhtarı Özgül Önder ise internet eğitimi sayesinde komşularının uğrak yeri olmuş. Soyağacını öğrenmek isteyen köylüler Önder’in kapısın çalıyor. Bursa Gemlik Narlı Köyü Kadınları Kalkındırma Derneği Başkanı Zeynep Başaran da 10 kişilik kadın grubu ile yaptıkları geleneksel ürünlerini internet üzerinden paylaşarak, daha fazla kişiye ulaşıyor.