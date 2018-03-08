Ana teması “akıllı şehirler” olarak belirlenen yarışmada hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, teknolojiyle bağ kuran girişimci fikirler ödüllendirilecek. 25 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olacak Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında ilk 10’a girenlere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek.