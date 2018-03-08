Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ana teması “akıllı şehirler” olarak belirlenen yarışmada hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, teknolojiyle bağ kuran girişimci fikirler ödüllendirilecek. 25 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olacak Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında ilk 10’a girenlere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek.