Ana teması “akıllı şehirler” olarak belirlenen yarışmada hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, teknolojiyle bağ kuran girişimci fikirler ödüllendirilecek. 25 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olacak Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında ilk 10’a girenlere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek.
“Mercedes-Benz Türk Startup”a başvuru başladı
08.03.2018 - 04:34 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında başlattığı “50. Yılda 50 Startup” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında da sürdürüyor.
Etiketler : mercedes benz,
548822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/548822.aspx
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