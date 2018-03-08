Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödeme sistemlerinde dünyanın en önemli yeniliklerine imza atan Türkiye’de nakit kullanımı hızla sona eriyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kart Monitör Araştırması’na göre her 10 kişiden 7’si ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ediyor. Kart kullanım bilincinin de hızla arttığı görülen araştırmada ‘alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir’ sorusuna ‘kredi kartı’ cevabı verenlerin oranı 2015 yılında yüzde 61 seviyesindeyken, 2017’de bu oran yüzde 68’e yükseldi. Kredi kartı kullanımındaki bu artış, nakit parayı da azaltıyor. 2015 yılında tüketicilerin yüzde 35’i alışverişte ‘nakit’ tercihinde bulunurken, 2017’de bu oranın yüzde 27’ye düştüğü görülüyor. Böylece her 10 kişiden 7’sinin ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiği görülüyor.



20 MİLYON KARTSIZ

Türkiye’de bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan 20 milyonu aşkın tüketici bulunuyor. Kredi kartı almayı düşünen tüketicilerin sayısında 2015’e kıyasla ciddi bir artış var. 2015’te hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenlerin oranının yüzde 11 düzeyinden, 2017’de yüzde 37’ye yükseldiği gözleniyor. Maaş kartı olarak bilinen banka kartları da birer ödeme aracı olarak daha fazla tercih ediliyor.

İşte kartla ilgili ilginç detaylar

¥ Alışverişte kart kullananlar, banka kartı yerine kredi kartı kullanıyor. Çünkü kredi kartına taksit ve para puan var.

¥ Temassız, yani şifresiz alışverişe imkan veren kartların sayısı, memnuniyetle artıyor. Sayı son 2 yılda 3 katına çıktı.

¥ İnternette en çok giyim ve ayakkabı alışverişi yapıyoruz.

¥ Gelecekte ödemeyi kart dahi kullanmadan, sadece cep telefonumuzu göstererek yapmak istiyoruz. “Gelecekte ödemenizi neyle yapmak istersiniz?” sorusuna 2015’te ‘cep telefonu’ diyenlerin oranı yüzde 42’den 67’ye çıktı.

Ödeme sistemlerini dünyaya öğretiyoruz

BKM Genel Müdürü Soner Canko, ödeme teknolojilerinin, tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm çağına en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirtti. Canko, şunları ifade etti: Sonuçlar bize gösteriyor ki ödemelerin dijital dönüşümü ve bunun nihai sonucu olan ‘nakitsiz ödemeler toplumu’ birçok ülke için henüz hayalken, ülkemiz için artık sağlam bir ekosistemin desteklediği, ulaşılabilir ve somut bir hedef hâline gelmiş durumda. Türkiye ödeme teknolojilerinde dünyaya ilham vermeyi sürdürecek.