Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülker’in 2017 yılındaki net dönem kârı, geçen yıla göre yüzde 51,6 artarak 431 milyon TL’ye yükseldi. Geçen yıl satışlarını yüzde 14,7 artırarak 4,8 milyar TL’ye, net dönem kârını yüzde 51,6 yükselterek 431 milyon TL’ye çıkaran Ülker, böylece tarihinin en yüksek ciro ve net kârını gerçekleştirdi. Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, şirketin 2017 yılında hem Türkiye hem yurt dışı operasyonlarında 5 yıldır süren büyümesindeki en yüksek rakama ulaştığını ifade etti. Geçen yıl Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya bölgesinde büyüme stratejileri çerçevesinde, Kazakistan Hamle fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldıklarını hatırlatan Tütüncü, böylece Ülker’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarındaki konumunu güçlendirme, operasyonlarının konsolidasyonu, pazar paylarının artışı ve bölgede Ülker olarak yerel bir üretim üssü olma hedefi için önemli bir adımı tamamladıklarını dile getirdi. Tütüncü, dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva’nın yeni market serisini Türkiye’de üretmeye başlayarak, 8 bini aşkın perakende noktasının raflarında tüketicilerle buluşturduklarını söyledi. Tütüncü, Ülker’in Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan fabrikalarında pladis ve Godiva şirketlerinin markalarını üreterek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların erişemediği global dünyaya ihracatını yaptıklarını da anlattı.