Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiğılı bu iddiasını, “Türkiye’nin medar-ı iftiharı asgari 8-10 markanın Avrupa pazarlarında cirit attığını göreceksiniz.” sözleriyle ifade etti. Şirket olarak Türkiye’de gidecek fazla yer kalmadığını, altyapılar tamamlandığında olmadıkları 14 ile de gideceklerini, bu şekilde Türkiye yatırımlarını tamamlamış olacaklarını söyleyen Kiğılı, “Belki senede 3-5 mağaza açarız ama 10 mağaza açamayız. Çünkü her yerde varız. Önümüzdeki 10 yıl Türk hazır giyiminin 10 yılı olacak. 10 yıl zarfında bugün gördüğünüz, Türkiye’nin medar-ı iftiharı asgari 8 ile 10 markanın Avrupa pazarlarında cirit attığını göreceksiniz. Bu kaçınılmaz. Avrupa’dan o kadar büyük üstünlüğümüz var ki... Çok hızlı karar verme yeteneğimiz var, işi çok iyi takip ediyoruz.Modayı, rengi, sistemi, biçimi iyi takip ediyoruz, mağazacılığı çok iyi biliyoruz. Hızlı bir şekilde tedarikçilerimizi artırmak mecburiyetindeyiz. Tek eksiğimiz sermaye yapımız yeterli değil. Devlet elinden geldiğince Turquality’yi çıkardı. Yeterli mi? Şimdilik evet ama ileride yetersiz kalacak.” diye konuştu. Avrupa’da bazı ülkelerin sektörünün çöktüğünü söyleyen Kiğılı, “Büyük moda markaları Fransa, İngiltere çökmüş durumda, Almanya’da zaten yok, İtalya’da sıkıntı var. Bir tek İspanyollar bayraklarını sallandırıyorlar, onların da ne kadar devam ettireceği belli değil. Gelecek Türk hazır giyiminin olacak. Avrupa Türk şirketlerinden korkmaya başladı. Afrika pazarlarında da olacağız. Doğru karar verip hızlı hareket etmemiz gerek. Kredibilitemiz de var, kapasitemiz de.” diye konuştu.