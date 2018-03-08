Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.7981 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirme kararının ardından kademeli olarak yükselerek yeniden 3.82 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru en yüksek 3.8214 TL seviyesini görürken, saat 17.14 itibarıyla 3.8103 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 89.88 ise seviyesinde bulunuyor.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro kuru rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın adımının piyasalar açısından "şahin" olarak algılanmasıyla euro/TL en yüksek 4.7446 seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL şu dakikalarda 4.7271 seviyesinde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası, aşırı gevşek para politikasını değiştirmedi, gerektiğinde tahvil alımlarını artırmak ifadesini açıklamadan çıkardı.