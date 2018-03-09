Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul Projesi’nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması hedefleniyor. Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyasındaki bilgilere göre; kanalın tasarımında belirleyici faktörlerden olan gemilerinin azami boyutları belirlendi. Buna göre 275 metre boyunda, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin yükünün en fazla 145 bin ton olması; 340 metre boyunda, 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise 120 bin ton taşıması öngörülüyor. Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak, yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.

DALGAKIRAN DA OLACAK

Kanalın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, özellikle Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek. Kanalda meydana gelebilecek arıza veya kaza durumunda gerekli yardımın sağlanacağı acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde yer alacak bekleme alanları, planda yer alıyor.