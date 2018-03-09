Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı, uzun süren araştırmalar sonrasında ocak ayında belirlendi. 5 güzergâh üzerinde çalışmaların devam ettiği proje için en uygun koridorun, 45 km’lik Küçükcekmece-Sazlıdere-Durusu hattı olduğuna karar verildi. Kanal ile Küçükçekmece Gölü, Karadeniz’le Marmara’yı bağlamış olacak. Koridorun belirlenmesinde deprem riski çalışması kapsamında 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alındı. Tsunami ve dalga parametreleri göz önünde bulunduruldu. 25 yıllık rüzgâr verileri kullanılarak modellemeler oluşturuldu. Bu arada kanaldan çıkarılacak 2,7 milyar metreküp hafriyatla, Marmara ve Karadeniz’in çıkış noktalarına yapay adalar da kurulacak. Adaların üzerine de kanalı finanse etmek için gelir getirici projeler yapılacak.

Kanal İstanbul ile ilgili detayların Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklanmasının ardından, gözler Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoruna çevrildi. Projenin ilk gündeme geldiği 2011 yılından beri hareketliliğin yaşandığı bölgede; Sazlıbosna, Dursunköy, Durusu, Tayakadın, Baklalı ve Yeniköy’de metrekare fiyatları 80 liralardan 800 TL seviyelerine kadar ulaştı. Uzmanlar, fiyatların 1,5-2 yıl içerisinde metrekare başına bin TL’leri bulabileceğini belirtiyor. Bakan Arslan, kara yolu geçişleri için kanalın altından 3 tane tüp geçirileceğini belirterek, şu açıklamada bulunmuştu: Bütün bu çalışmalar sonucunda, ülkemizin Trakya tarafından muhtemel bütün etkileşimler dikkate alınarak güzergâh oluşturuldu. Bu sene içinde yap-işlet-devret modeli ile ihale sürecini bitirip, kazma vurmayı hedefliyoruz...