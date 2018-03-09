Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri olmaya aday Kanal İstanbul’da gaza basılıyor. ‘Kanal’ın güzergâhı geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ilk kazmanın vurulması bekleniyor. Proje tamamlandığında, yeni bir uluslararası su yolu olması bakımından, bölgede kartlar Türkiye lehine yeniden dağıtılacak. Günde 150-160 gemiye ev sahipliği yapması beklenen ‘çılgın proje’, Panama Kanalı ile kıyaslandığında, dört katı büyüklüğünde gemi trafiğine hizmet verecek. Kanal İstanbul projesinden 2 bin tonluk bir geminin ödeyeceği geçiş ücreti, 11 bin 24 dolar olacak. Montrö by-pass olacağı için, Türkiye’nin kasasına yılda yaklaşık 8 milyar dolar girecek. Maliyeti 40 milyar doları bulacağı tahmin edilen Kanal İstanbul, böylece 5 yıl içinde kendini finanse edecek. Projenin tamamlanmasından sonra bölgede 1,5 milyonluk yeni bir iş imkânı ortaya çıkacak. Körfez sermayesini de cezbedecek kanal sayesinde, yatırımların ciddi oranda artması bekleniyor. İstanbul’a yılda 50 milyon yabancı ziyaretçinin geleceği öngörülürken, bu sayede yıllık 20-30 milyar dolar turizm geliri elde edilecek. 2023 vizyonu çerçevesindeki ‘Çılgın Proje’nin bütün gelir kalemleriyle birlikte, ilk 5 yılda 100 milyar dolar kazandırması hedefleniyor.