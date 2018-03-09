Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 9 maddesi kabul edildi. Tasarının birinci maddesinde, kabul edilen önergeyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması hâlinde de devam ettirilmesine ilişkin düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. Pasaport Kanunu’nun diplomatik pasaportlara ilişkin 13. maddesinde ise değişiklik yapılarak, eski bakanlara ve milletvekillerine görevde bulundukları dönemde verilen pasaportların geçerlilik süresi düzenlendi. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizlerle ilgili de yeni bir karar alındı. Hacizler, şu şartların sağlanması hâlinde kaldırılacak: Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

TESİSLER İÇİN TEŞVİK

Torba tasarı da yapılan önemli bir değişiklikle de Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının önü açılmış oldu. Apartmanlarda yer alanlar dâhil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.

KREŞ HİZMETİ VERGİ DIŞI

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor. Buna göre; her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sine kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.