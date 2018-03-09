Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet projelerine yatırım yapan yatırımcı Aslanoba, Türkiye girişimcilik ekosistemine ilişkin soruları cevapladı. Türk girişimcilik ekosisteminin arzulanan gelişim için önce “cehaletini” kabul etmesi gerektiğini ifade eden Aslanoba, dijital ekonomi oyununun kurallarının tamamen farklı bir yapıda olduğunu söyledi. Aslanoba, ekonomik kaynakların hâlâ “eski ekonomi” aktörlerinin elinde olduğunu ifade etti. Aslanoba, şu değerlendirmeleri yaptı: Yeni ekonomiyi anlayan internet zenginlerimiz yeterince oluşmadığı için, döngü henüz başlamadı. Kısa film yarışması gibi minik minik ödüllü girişimcilik yarışmaları yapıyorlar, hızlandırıcı programlar yapıyorlar. Start-up’ları kendi mekânlarında topluyorlar ama yatırım yapmıyorlar, ellerini taşın altına koymuyorlar. Kurumlar, kendi Kurumsal Girişim Fonları’nı oluşturmalı ve bu fonların başına dijital zekâsı yüksek kişileri oturtmalı.